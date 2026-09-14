Профильный комитет Рады единогласно поддержал увольнение Кравченко
Профильный комитет Верховной Рады поддержал ходатайство об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение было принято единогласно.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Что известно о голосовании по отставке Кравченко?
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление об увольнении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. Решение было принято единогласно: все 17 членов комитета, принимавших участие в голосовании, поддержали отставку, против и воздержавшихся нет.
Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует уволить Кравченко с должности генерального прокурора. Решение поддержано единогласно,
– подчеркнул Арахамия.
Напомним, 14 сентября в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. В документе глава государства просит парламент дать согласие на его отставку.
Представление внесено в соответствии с положениями Конституции Украины, которые определяют полномочия президента и Верховной Рады в этом вопросе. Представлять документ на пленарном заседании парламента будет представительница президента в Верховной Раде Галина Михайлюк.
Как сообщил Давид Арахамия, рассмотрение в зале запланировано на завтра. Окончательное решение об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора должна принять Верховная Рада.