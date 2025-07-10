Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники Суспильного во фракции "Слуга народа".

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Кадровые изменения в украинских министерствах

Еще в начале июля в сети сообщали, что Офис президента хотел бы провести изменения в Кабинете министров. Были слухи об отставке министра образования и науки Оксена Лисового и министра здравоохранения Виктора Ляшко. Суспільному удалось узнать, что Лисового могут заменить на его заместителя Андрея Витренко, а вот кандидата на должность главы Минздрава пока нет. Однако окончательное решение о назначении новых министров вместо действующих будут принимать позже.

Заместителей много. Витренко один из них. Возможно, вообще будет снятие Лисового без назначения министра, а с исполняющим обязанности,

– комментируют в "Слуге народа".

Впервые о возможном назначении Витренко министром образования и науки сообщила народный депутат “Голоса” Инна Совсун. Известно, что общественная организация “Дисергейт” исследовала научную работу заместителя главы МОН и обнаружили там плагиат. Сейчас оригинал этого исследования на сайте “Дисергейт” недоступен. Интересно, что Андрей Витренко также является председателем фракции "Слуга народа" в Киевсовете.

Команда, которая сейчас работает в Минздраве, имеет поддержку народа. Ляшко и его людей публично поддержали в общественной организации "Пациенты Украины" и Благотворительном фонде "100% жизни".

Мы не знаем точно, насколько велика вероятность, что отставка будет. Но зафиксировать свою позицию, что в этих условиях Минздрав достаточно эффективно работает, мы считали нужным, – рассказала исполнительный директор "Пациентов Украины" Инна Иваненко, комментируя возможную отставку министра здравоохранения Ляшко.

Отстранить от должности действующего министра, вероятно, хотят из-за конфликта относительно средств на восстановление "Охматдета". Больница опубликовала реквизиты для сбора средств и счета благотворительного фонда "Охматдет - Здоровое детство", их также распространил Минздрав. Скандалы разгорелись из-за тендеров на восстановление корпусов больницы.

Также были слухи об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, в частности из-за недовольства работой отдельных министров, вызовы в экономике и якобы желание президента обновить исполнительную власть. Однако Владимир Зеленский отметил, что разговора об увольнении главы Кабмина еще не было.