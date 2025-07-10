Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела Суспільного у фракції "Слуга народу".

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Кадрові зміни в українських міністерствах

Ще на початку липня в мережі повідомляли, що Офіс президента хотів би провести зміни в Кабінеті міністрів. Були чутки про відставку міністра освіти та науки Оксена Лісового та міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка. Суспільному вдалося дізнатися, що Лісового можуть замінити на його заступника Андрія Вітренка, а от кандидата на посаду очільника МОЗ наразі немає. Проте остаточне рішення про призначення нових міністрів замість чинних ухвалюватимуть пізніше.

Заступників багато. Вітренко один з них. Можливо, взагалі буде зняття Лісового без призначення міністра, а з виконувачем обовʼязків,

– коментують у "Слузі народу".

Уперше про можливе призначення Вітренка міністром освіти та науки повідомила народна депутатка “Голосу” Інна Совсун. Відомо, що громадська організація “Дисергейт” дослідила наукову роботу заступника глави МОН і виявили там плагіат. Наразі оригінал цього дослідження на сайті “Дисергейт” недоступне. Цікаво, що Андрій Вітренко також є головою фракції "Слуга народу" у Київраді.

Команда, яка зараз працює в МОЗ, має підтримку народу. Ляшка та його людей публічно підтримали в громадській організації "Пацієнти України" та Благодійному фонді "100% життя".

Ми не знаємо точно, наскільки велика ймовірність, що відставка буде. Але зафіксувати свою позицію, що у цих умовах МОЗ достатньо ефективно працює, ми вважали за потрібне, – розповіла виконавча директорка "Пацієнтів України" Інна Іваненко, коментуючи можливу відставку міністра охорони здоровʼя Ляшка.

Відсторонити від посади чинного міністра, ймовірно, хочуть через конфлікт стосовно коштів на відновлення "Охматдиту". Лікарня опублікувала реквізити для збору коштів та рахунки благодійного фонду "Охматдит — Здорове дитинство", їх також поширило МОЗ. Скандали розгорілися через тендери на відновлення корпусів лікарні.

Також були чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зокрема через невдоволення роботою окремих міністрів, виклики в економіці та нібито бажання президента оновити виконавчу владу. Однак Володимир Зеленський зазначив, що розмови про звільнення очільника Кабміну ще не було.