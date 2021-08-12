И это открывает немало возможностей для украинской власти. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.
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"Это возможность для Украины просто по-другому перетасовать колоду,", – подчеркнул он.
Чалый: Меркель приезжает, когда есть общие вопросы с Украиной
Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа для официальной встречи с Владимиром Зеленским. По словам дипломата, сейчас есть совершенно разная информация относительно целей визита. Впрочем, очевидно, что немецкая сторона хочет обсудить минский процесс и энергетические вопросы.
Он также отметил, что канцлер сейчас является более успешной, чем Украина в немецко-украинском диалоге. Хотя факт встречи глав Германии и Украины является хорошим сигналом.
При том, что мы с Францией очень активно сотрудничаем, и президент Макрон несколько раз обещал приехать, но так и не доехал. А канцлер Германии хотя бы приезжает,
– отметил Чалый.
И добавил, это является свидетельством того, что Меркель приезжает, когда есть общие вопросы и интерес относительно того, что Украина может сделать для партнеров. А не только когда наша страна ожидает действий со стороны других государств.
"Мы должны иметь какие-то козыри для того, чтобы вести разговор с такими великими державами. Несмотря на отставку Меркель, сейчас решения важны. Надо работать на перспективу", – подытожил экс-посол США в Украине.
Чалый оценил перспективы визита Меркель в Украину: смотрите видео
Меркель встретится с Зеленским в Киеве: детали
- Германия подтвердила визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа. Канцлер встретится в Киеве с Владимиром Зеленским.
- Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что политики обсудят ряд вопросов. Среди них – безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные темы.
- Предполагают, что одной из тем во время встречи станет строительство газопровода "Северный поток-2".