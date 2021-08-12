І це відкриває чимало можливостей для української влади. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній надзвичайний і повноважний посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.
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"Це можливість для України просто по-іншому перетасувати колоду", – підкреслив він.
Чалий: Меркель приїжджає, коли є спільні питання з Україною
Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня для офіційної зустрічі з Володимиром Зеленським. За словами дипломата, наразі є зовсім різна інформація щодо цілей візиту. Втім очевидно, що німецька сторона хоче обговорити мінський процес та енергетичні питання.
Він також зауважив, що канцлерка наразі є більш успішною, ніж Україна в німецько-українському діалозі. Хоча факт зустрічі глав Німеччини й України є хорошим сигналом.
При тому, що ми з Францією дуже активно співпрацюємо, і президент Макрон кілька разів обіцяв приїхати, але так і не доїхав. А канцлерка Німеччини хоча б приїжджає,
– відзначив Чалий.
І додав, це є свідченням того, що Меркель приїжджає, коли є спільні питання і зацікавлення щодо того, що може Україна зробити для партнерів. А не тільки коли наша країна очікує дій з боку інших держав.
"Ми маємо мати якісь козирі для того, щоб вести розмову з такими великими державами. Попри відставку Меркель, зараз рішення важливі. Треба працювати на перспективу", – підсумував експосол США в Україні.
Чалий оцінив перспективи візиту Меркель до України: дивіться відео
Меркель зустрінеться з Зеленським у Києві: деталі
- Німеччина підтвердила візит Ангели Меркель до України 22 серпня. Канцлерка зустрінеться в Києві з Володимиром Зеленським.
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