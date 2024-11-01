Рискует превратиться в козла отпущения: может ли Путин уволить Набиуллину

В России заметно напряжение между главой Центрального банка Эльвирой Набиуиллиной, которая все еще пытается спасти экономику, и Владимиром Путиным и его окружением. Глава Кремля требует, чтобы война продолжалась любой ценой.

С самого начала Набиуллина была не в восторге от идеи полномасштабного вторжения. Такое мнение 24 Каналу высказал экономист Максим Блант, отметив, что она сделала очень много для того, чтобы минимизировать катастрофические последствия войны.

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Могут ли уволить Набиуллину

Понятно, что чиновница не может полностью устранить последствия, но по крайней мере делает попытки их минимизировать. Поэтому подвергается жесткой критике со стороны администрации президента и других экономических ведомств.

Политика, которую проводит Набиуллина, является очень непопулярной и неэффективной. Она сама об этом знает. Но если прибегать к другим действиям, то для России все закончится значительно быстрее.

Есть большой соблазн повесить все неудачи на Центральный банк. Такая попытка уже была, когда за доллар хотели почти 100 рублей. Но в сегодняшних условиях, когда экономика очень замедленная, попытка убрать Набиуллину только усложнит ситуацию,

– заметил Максим Блант.

Вероятно, Путин также понимает, что отставка Набиулилной повлечет острый кризис. Более того, в России раз за разом возникают очень неприятные ситуации. Стоит вспомнить только "борьбу за яйца", когда цены на этот продукт стали заоблачными и люди не могли их купить. Теперь нечто похожее происходит с маслом.

Отставка Набиуллиной может означать рост доллара, обвал фондового рынка, дефицит продуктов. Поэтому о ее увольнении говорить рано.

"Но она рискует из волшебной палочки-выручалочки стали козлом отпущения, на которого спишут все неизбежные проблемы, которые нарастают в российской экономике", – подытожил Максим Блант.