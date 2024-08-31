Вчера офицер после того, как стало известно о его отставке, сделал сообщение, в котором процитировал экс-главкома Валерия Залужного. В новом его сообщении Олещук подытожил проделанную работу Воздушных сил под его руководством.

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Какими были три года во главе Воздушных сил

Николай Олещук вспомнил, что он возглавлял Воздушные силы три года. За этот период ему ежедневно приходилось принимать непростые решения, от который напрямую зависела жизнь многих людей, контроль воздушного пространства, ситуация на фронте.

Офицер указал, что после назначения на должность он столкнулся с огромными вызовами и угрозами. Нужно было как можно быстрее наладить систему управления войсками в новой организационно-штатной структуре, на которую только-только перешли Воздушные Силы, а также готовиться к российскому вторжению.

Я не раз подчеркивал, что Воздушные Силы и противовоздушная оборона государства – это коллективное оружие! Общий результат зависит от грамотных скоординированных действий каждого,

– заявил Олещук.

Самое сложное было уже после начала полномасштабной войны.

Конечно были болезненные потери, но мы выстояли. И уже через два месяца Воздушные Силы очистили небо от вражеских самолетов на подконтрольной территории, наладили систему противовоздушной обороны, в которой работают также подразделения ПВО всех Сил обороны,

– отметил офицер.

"В нашем активе сотни вражеских самолетов и вертолетов, тысячи разведывательных БпЛА, тысячи ракет и ударных дронов", – подчеркнул экс-командующий.

Для того, чтобы решить вопрос дефицита зенитных управляемых ракет, которые сдерживали российскую авиацию, было принято решение о формировании подразделений мобильных огневых групп. Сейчас они продолжают развиваться и доказывать свою эффективность.

Экс-командующий отметил, что Воздушные силы творили немало знаковых событий, которые вошли в мировую историю. Во время отопительного сезона 2022 года они не позволили врагу погрузить Украину в полную темноту. Блэкаута, как того хотел оккупант, не произошло.

В рекордные сроки пилоты получили на вооружение и освоили десятки систем западного производства, которые уже фактически вытесняют советские ЗРК.

В мае 2023 года Воздушные Силы сбивают первый "Кинжал" над Киевом, а затем – десятки баллистических ракет.

Благодаря титанической работе в украинском небе появились первые Ф-16, а десятки пилотов сейчас проходят обучение за рубежом. Работы еще много, но мы уже вошли в клуб стран, которые имеют на вооружении американские истребители. И дороги назад уже нет. Только вперед!,

– говорится в сообщении Олещука.

К слову, в Минобороны отметили, что связи между увольнением Олещука и потерей F-16 искать не стоит.