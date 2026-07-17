Политическая система не работает, – дипломат назвал, какие проблемы выявила перестановка в правительстве

В Украине происходят кадровые перестановки. Обычно, когда правительство уходит в отставку, таким образом решаются проблемы. В нынешней ситуации оказалось иначе – этот процесс, напротив, породил их.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал историк, политик и дипломат Роман Безсмертный, обратив внимание на то, что во время заседания Верховной Рады 16 июля, на котором рассматривались проекты постановлений о назначении нового премьер-министра и формировании нового состава Кабмина, большинство народных депутатов ходило по залу и спрашивало, что происходит.

Отставка породила новые проблемы

Дипломат подчеркнул, что если бы не отставка Федорова, то общество и не знало бы, что между Минобороны Украины и руководством ВСУ в течение определенного периода продолжаются споры. Публично об этом заговорил Федоров во время брифинга, где рассказал, что его отставка стала результатом ультиматума главнокомандующего ВСУ Сирского. Он поделился, что все инициативы, которые предлагала его команда, блокировались.

Становится еще забавнее, когда анализируешь эту ситуацию. Мы даже не знали о том, что там существуют такие противоречия. А это означает, что фактически политическая система не работает,

– констатировал Безсмертный.

По словам политика, анализируя суть этого конфликта, становится понятно, что главнокомандующий Сырский занимался делами, не входящими в его компетенцию, ведь его задача – определение тактики. А материальное обеспечение армии – это дело Министерства обороны.

Возникает вопрос: где могли пересечься их функциональные обязанности? Да нигде! Очевидно, что за этим стоят вещи, которые не разглашаются. Неслучайно же на собственном брифинге Федоров сказал, что Сирский не хочет озвучивать, что на самом деле происходит. Это наталкивает на очень неприятные мысли. Таким образом, видно, что дело затягивается, и пока голосов за назначение нового министра обороны нет,

– отметил Безсмертный.

Вместо того чтобы сделать паузу, как заметил историк, Зеленский движется дальше. В результате, по словам Безсмертного, из одной проблемы порождается целый ряд других. Президент Украины сначала называл в качестве кандидата на пост нового главы Минобороны Клименко, который руководил МВД.

Вместо него Верховная Рада уже назначила министром внутренних дел Выговского. Однако впоследствии Зеленский поручил исполнять обязанности министра обороны Хмаре, который руководил СБУ. Как следствие – Клименко пока не стал министром обороны. А следующее заседание Рады запланировано через месяц.

В результате получилось, что Клименко теперь оказался в подвешенном состоянии, словно его наказали. Голосов за его назначение на пост министра обороны нет, но он уже и не министр внутренних дел. Отставка – это в классической системе решение проблемы, а здесь после нее возникает одна, через несколько часов – другая. Если так дело пойдет дальше, то у нас их будет с десяток,

– подытожил Безсмертный.

Полное интервью Романа Безсмертного: смотрите в видео