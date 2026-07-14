Свириденко не приняла предложение Зеленского и не станет послом в США, – СМИ

Юлия Свириденко во вторник, 14 июля, была отправлена в отставку. СМИ сообщают, что президент Украины предлагал бывшему премьер-министру должность посла в США.

Однако она отказалась от назначения. Об этом сообщают источники "24 Канала " и "Суспильного".

Что известно о решении Свириденко?

СМИ писали, что Юлии Свириденко объяснили ее отставку необходимостью заменить посла в США. Зеленский и экс-премьер не комментировали конкретные причины смены главы правительства.

Три источника в окружении экс-премьер-министра сообщили, что по состоянию на утро 14 июля она не рассматривает для себя эту должность. Неизвестно, отказала ли она президенту.

Президент сообщил, что предложил Свириденко возглавить дипломатическое ведомство одного из ключевых партнеров Украины. Она написала, что готова продолжать государственную службу.

Что известно о изменениях в правительстве?

Верховная Рада 14 июля поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. Это означает отставку всего состава Кабмина. Решение поддержали 258 народных депутатов.

Источники 24 Канала в правительстве отмечают, что президент уже определился с новым премьер-министром Украины. Им станет председатель правления "Нафтогаза" и директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.