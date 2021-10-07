Отставка Разумкова: в чем отличие Украины от России

Я не знаю Разумкова лично и не могу сказать, о чем он как человек и политик. Но я вижу, что мы можем съехать в парламент, который, как говорят в Москве – "не место для дискуссий". Далее читайте на украинском.

Ми, слава Богу, не Росія – це ще Кучма сказав), але в чому відмінність, якщо в Москві Держдумою "на ручнику" керують з адміністрації Президента РФ, а в нас так само керуватимуть з Банкової?

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З російським режимом все ясно: там президентська республіка і Путін на чолі. А наш державний устрій – це парламентсько-президентська.

Одна справа, коли все це обговорюється в Україні й зовсім інша – коли ти на конференції в Мадриді, де йдеться про майбутню стратегію Росії щодо України та Східної Європи. І навіть фанати України ставлять питання, а чи не стаєте ви там в Україні чимось схожими на Росію? І якщо так, то в чому ми можемо і чи маємо вам допомагати? Чи ви взагалі хочете, щоб у вас було верховенство права?

На розмову під час саміту Україна – ЄС все це не вплине, там в основному говоритимуть про поточні завдання. Рутина затягує, а ЄС навіть вигідно, щоб не говорити про серйозні речі.

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Але в Євросоюзі починають розуміти, що геополітична м'ясорубка вимагає зміни беззубої стратегії, адже навіть Євросоюз може опинитися на периферії світового розвитку.

І виникнення цих питань – власне, про що ми, й чи хочемо ми стати більш європейськими, чи менш європейськими – нам геть зовсім не допомагає. Коли будуть дивитися за принципом "свій-чужий", то найгірше не потрапити нікуди.

Партнерам допомагають, з ворогами борються, а ніяких просто не беруть до уваги – щодо них "свої" з "чужими" домовляються. Ось у чому наш непересічний виклик.