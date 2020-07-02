Глава Нацбанка Яков Смолий заявил о политическом давлении и подал в отставку. В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.

В ОП отметили, что обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом. Об этом сообщили на странице ОП в телеграмме.

Важно Это не улучшит отношения Украины и МВФ, – Гетманцев об отставке Смолия.

Также в Офисе Президента напомнили, что дискуссии о деятельности НБУ не должны иметь политическую окраску.

Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования,

– написали на странице ОП.

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