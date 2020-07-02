Отставка Смолия: в Офисе Президента отреагировали на заявление о политическом давлении
Глава Нацбанка Яков Смолий заявил о политическом давлении и подал в отставку. В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
В ОП отметили, что обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом. Об этом сообщили на странице ОП в телеграмме.
Важно Это не улучшит отношения Украины и МВФ, – Гетманцев об отставке Смолия.
Также в Офисе Президента напомнили, что дискуссии о деятельности НБУ не должны иметь политическую окраску.
Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования,
– написали на странице ОП.
Актуально Яков Смолий подал в отставку: факты о главе НБУ
Отставка Якова Смолия: что об этом известно
- Глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об отставке по собственному желанию 2 июля.
- Он объяснил это систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
- Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первый заместитель – Екатерина Рожкова.