Відставка Смолія: в Офісі Президента відреагували на заяву про політичний тиск
Голова Нацбанку Яків Смолій заявив про політичний тиск та подав у відставку. В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
В ОП зазначили, що забезпечення незалежності НБУ є безумовним пріоритетом. Про це повідомили на сторінці ОП у телеграмі.
Важливо Це не покращить відносини України та МВФ, – Гетманцев про відставку Смолія.
Також в Офісі Президента нагадали, що дискусії про діяльність НБУ не повинні мати політичне забарвлення.
Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності й сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування,
– написали на сторінці ОП.
Актуально Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ
Відставка Якова Смолія: що про це відомо
- Глава НБУ Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про відставку за власним бажанням 2 липня.
- Він пояснив це систематичним політичним тиском, здійснюваним на центробанк протягом тривалого часу.
- Раніше Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.