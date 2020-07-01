Голова Нацбанку Яків Смолій заявив про політичний тиск та подав у відставку. В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.

В ОП зазначили, що забезпечення незалежності НБУ є безумовним пріоритетом. Про це повідомили на сторінці ОП у телеграмі.

Важливо Це не покращить відносини України та МВФ, – Гетманцев про відставку Смолія.

Також в Офісі Президента нагадали, що дискусії про діяльність НБУ не повинні мати політичне забарвлення.

Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності й сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування,

– написали на сторінці ОП.

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