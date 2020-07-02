Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия, причиной которой он назвал политическое давление, является тревожным сигналом. Нацбанк должен показать свою независимость.

Такое заявление в Брюсселе 2 июля сделал официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано, передает Интерфакс.

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Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине,

– подчеркнул он.

Стано добавил, что путь к реформе в Украине является непростым, особенно "в нынешних исключительных обстоятельствах, вызванных пандемией коронавируса".

"Европейский Союз будет и в дальнейшем поддерживать Украину в проведении таких необходимых реформ и рассчитывает на то, что украинская власть сохранит свой уровень приверженности", отметил Стано.

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Стано напомнил, что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины.

По его мнению, независимый НБУ имеет решающее значение для будущего успеха страны.

Он добавил, что в последние годы Национальный банк Украины сделал смелые и очень необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности государства и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращению активов, утраченных в результате банковского мошенничества.

Коротко об отставке Смолия: