Відставка глави Національного банку України Якова Смолія, причиною якої він назвав політичний тиск, є тривожним сигналом. Нацбанк має показати свою незалежність.

Таку заяву у Брюсселі 2 липня зробив офіційний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітер Стано, передає Інтерфакс.

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Оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія на тлі передбачуваного політичного тиску посилає тривожний сигнал. Банк повинен зберігати здатність самостійно виконувати свою роль. Підрив цього важливого інституту ставить під загрозу авторитет і підтримку програми реформ в Україні,

– наголосив він.

Стано додав, що шлях до реформи в Україні є непростим, особливо "в нинішніх виняткових обставинах, спричинених пандемією коронавірусу".

"Європейський Союз буде і надалі підтримувати Україну в проведенні таких необхідних реформ і розраховує на те, що українська влада збереже свій рівень прихильності", зауважив Стано.

Що ще про Нацбанк сказали у ЄС

Стано нагадав, що створення сильного та незалежного Національного банку стало фундаментальним досягненням для України.

На його думку, незалежний НБУ має вирішальне значення для майбутнього успіху країни.

Він додав, що останніми роками Національний банк України зробив сміливі і дуже необхідні кроки для забезпечення макрофінансової стабільності держави і сприяння сталому відновленню економіки. Політика Банку добре послужила українській економіці завдяки стабілізації національної валюти, зниженню інфляції і збільшенню іноземних резервів, реструктуризації всього банківського сектора і поверненню активів, втрачених в результаті банківського шахрайства.

Коротко про відставку Смолія: