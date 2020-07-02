Позачергове засідання Верховної Ради пройде в п’ятницю, 3 липня. На ньому, зокрема, мають розглянути кадрові питання.

Що відомо про позачергове засідання Ради 3 липня

Його деталі оприлюднив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Сталося це під час спілкування з журналістами 2 липня, передає інформаційна агенція Інтерфакс-Україна.

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За словами парламентаря, позачергове засідання Ради пройде після завершення чергового засідання. Обидва заплановано на 3 липня.

3 липня маємо чергове засідання, в його межах – година запитань до уряду. Потім 1,5 години з правками (продовження розгляду в другому читанні законопроєкту про гральний бізнес – 24 канал), депутатські запити. А після цього ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання та йдемо далі,

– розповів Арахамія.

Голова "Слуги народу" уточнив, що позачергове засідання розпочнеться о 14.00. Підписи депутатів на підтримку його проведення зареєструють в Раді 3 липня вранці.

Як питання Рада розгляне на позачерговому засіданні

Щодо кадрових питань, імовірно, мовиться про відставки:

голови НБУ Якова Смолія,

очільника Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва (хоча він нібито вже відкликав свою заяву про відставку).

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Крім того, депутати мають намір ухвалити законопроєкти, спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Про це під час пленарного засідання 2 липня заявляв також Арахамія. Він підкреслював, що нардепи від "Слуги народу" хочуть скликати відповідне позачергове засідання того ж дня – тобто, 2 липня.

Опозиція нам сьогодні весь день каже, що потрібно відпрацювати ті закони щодо COVID-19, які є. Я хочу повідомити колегам, ми сьогодні збираємо підписи (потрібно 150 підписів – 24 канал), і будемо проводити позачергове засідання. Голову Верховної Ради прошу звернути на це увагу, щоб ми розглянули невідкладні для країни закони,

– наголошував Арахамія.