Внеочередное заседание Верховной Рады пройдет в пятницу, 3 июля. На нем, в частности, должны рассмотреть кадровые вопросы.

Что известно о внеочередном заседании Рады 3 июля

Его детали обнародовал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Произошло это во время общения с журналистами 2 июля, передает информационное агентство Интерфакс-Украина.

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По словам парламентария, внеочередное заседание Рады пройдет после завершения очередного заседания. Оба запланированы на 3 июля.

3 июля у нас очередное заседание, в его пределах – час вопросов к правительству. Затем 1,5 часа с правками (продолжение рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе – 24 канал), депутатские запросы. А после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем дальше,

– рассказал Арахамия.

Глава "Слуги народа" уточнил, что внеочередное заседание начнется в 14.00. Подписи депутатов в поддержку его проведения зарегистрируют в Раде 3 июля утром.

Какие вопросы Рада рассмотрит на внеочередном заседании

Относительно кадровых вопросов, вероятно, говорится об отставках:

главы НБУ Якова Смолия,

главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева (хотя он якобы уже отозвал свое заявление об отставке).

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Кроме того, депутаты намерены принять законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом во время пленарного заседания 2 июля заявлял также Арахамия. Он подчеркивал, что нардепы от "Слуги народа" хотят созвать соответствующее внеочередное заседание в тот же день – то есть, 2 июля.

Оппозиция нам сегодня весь день говорит, что нужно отработать те законы по COVID-19, которые есть. Я хочу сообщить коллегам, мы сегодня собираем подписи (нужно 150 подписей – 24 канал), и будем проводить внеочередное заседание. Главу Верховной Рады прошу обратить на это внимание, чтобы мы рассмотрели неотложные для страны законы,

– подчеркивал Арахамия.