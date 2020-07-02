Вопрос об отставке главы НБУ Якова Смолия рассмотрели на заседании Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Созвал комитет его глава Даниил Гетманцев. Также к финансовому комитету с просьбой рассмотреть кадровые вопросы обратился спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. В итоге парламентарии одобрили проект Постановления об увольнении Смолия.

Финансовый комитет Рады рассмотрел отставку Смолия: что известно

Заседание комитета началось в 15:00 2 июля. Перед этим Разумков подчеркнул, что вопрос об отставке Смолия является конституционным полномочием парламента. Поэтому спикер попросил его немедленно рассмотреть и представить в установленном порядке предложения для рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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В итоге финансовый комитет одобрил проект Постановления Рады об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ. На очереди – рассмотрение в сессионном зале. Об этом сообщили во фракции "Голос".

Интересно, что представители "Голоса" Ярослав Железняк и Галина Васильченко не голосовали за это постановление. Между тем нардепы от "Слуги народа", которые сформировали монобольшинство, поддержали документ. Об этом Железняк рассказал в видеообращении.

Ранее Гетманцев отметил, если депутаты на профильном комитете не поддержат его отставку, то Смолию и дальше придется возглавлять Нацбанк.

Когда Рада рассмотрит отставку Смолия

Перед заседанием Рады 2 ноября Гетманцев предположил, что Верховная Рада будет голосовать за отставку Смолия 3 июля. Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишут "Украинские новости".

Завтра, возможно. Если есть такая возможность, то будет завтра. Но я не был бы уверен на 100%... Я уверен, что голоса есть – учитывая то, как господина Смолия критикует оппозиция, то голоса есть,

– отметил парламентарий.

Гетманцев подчеркнул, что хотел бы услышать от Смолия его позицию и где он увидел "политическое давление".

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