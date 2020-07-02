Финансовый комитет одобрил отставку Смолия с должности главы НБУ
Вопрос об отставке главы НБУ Якова Смолия рассмотрели на заседании Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Созвал комитет его глава Даниил Гетманцев. Также к финансовому комитету с просьбой рассмотреть кадровые вопросы обратился спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. В итоге парламентарии одобрили проект Постановления об увольнении Смолия.
Финансовый комитет Рады рассмотрел отставку Смолия: что известно
Заседание комитета началось в 15:00 2 июля. Перед этим Разумков подчеркнул, что вопрос об отставке Смолия является конституционным полномочием парламента. Поэтому спикер попросил его немедленно рассмотреть и представить в установленном порядке предложения для рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Важно Зеленский внес в Раду постановление об отставке Смолия
В итоге финансовый комитет одобрил проект Постановления Рады об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ. На очереди – рассмотрение в сессионном зале. Об этом сообщили во фракции "Голос".
Интересно, что представители "Голоса" Ярослав Железняк и Галина Васильченко не голосовали за это постановление. Между тем нардепы от "Слуги народа", которые сформировали монобольшинство, поддержали документ. Об этом Железняк рассказал в видеообращении.
Ранее Гетманцев отметил, если депутаты на профильном комитете не поддержат его отставку, то Смолию и дальше придется возглавлять Нацбанк.
Когда Рада рассмотрит отставку Смолия
Перед заседанием Рады 2 ноября Гетманцев предположил, что Верховная Рада будет голосовать за отставку Смолия 3 июля. Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишут "Украинские новости".
Завтра, возможно. Если есть такая возможность, то будет завтра. Но я не был бы уверен на 100%... Я уверен, что голоса есть – учитывая то, как господина Смолия критикует оппозиция, то голоса есть,
– отметил парламентарий.
Гетманцев подчеркнул, что хотел бы услышать от Смолия его позицию и где он увидел "политическое давление".
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Кратко об отставке Смолия с должности главы НБУ
- Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля, заявив о систематическом политическом давлении. В Нацбанке решение приняли с уважением.
- Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на посту главы до конца своей каденции – 2025 года.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первая заместительница – Екатерина Рожкова.
- Одним из главных кандидатов на должность главы НБУ называют Кирилла Шевченко, он председатель правления "Укргазбанка". Среди других кандидатов – Владимир Лавренчук и Тимофей Милованов.