Питання про відставку голови НБУ Якова Смолія розглянули на засіданні Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Скликав комітет його голова Данило Гетманцев. Також до фінансового комітету з проханням розглянути кадрові питання звернувся спікер українського парламенту Дмитро Разумков. У підсумку парламентарі схвалили проєкт Постанови про звільнення Смолія.

Фінансовий комітет Ради розглянув відставку Смолія: що відомо

Засідання комітету розпочалося о 15:00 2 липня. Перед цим Разумков наголосив, що питання про відставку Смолія є конституційним повноваженням парламенту. Тому спікер попросив його негайно розглянути та подати в установленому порядку пропозиції для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Важливо Зеленський вніс у Раду постанову про відставку Смолія

У підсумку фінансовий комітет схвалив проект Постанови Ради про звільнення Якова Смолія з посади голови НБУ. На черзі – розгляд в сесійній залі. Про це повідомили у фракції "Голос".

Цікаво, що представники голосу Ярослав Железняк і Галина Васильченко не голосували за цю постанову. Натомість нардепи від "Слуги народу", що сформували монобільшість, підримали документ.

Раніше Гетманцев наголошував, якщо депутати на профільному комітеті не підтримають його відставку, то Смолію і далі доведеться очолювати Нацбанк.

Коли Рада розгляне відставку Смолія

Перед засіданням Ради 2 листопада Гетманцев припустив, щ що Верховна Рада голосуватиме за відставку Смолія 3 липня. Про це він сказав у коментарі журналістам, пишуть "Українські новини".

Завтра, можливо. Якщо є така можливість, то буде завтра. Але я не був би впевненим на 100%... Я впевнений, що голоси є – з огляду на те, як пана Смолія критикує опозиція, то голоси є,

– зауважив парламентар.

Гетманцев підкреслив, що хотів би почути від Смолія його позицію і де він побачив "політичний тиск".

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