"Не имеют морального права осуждать": командующие Силами обороны поддержали Сирского

После появления сообщений о возможной замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского руководители Сил обороны публично выступили в его защиту. Они призывают не раскалывать общество во время войны и подчеркнули, что оценивать работу главнокомандующего должен только президент Украины.

Ранее подобное обращение опубликовал командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа. Сейчас к публичной поддержке Сирского присоединился командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Олег Апостол.

Что говорят командующие о Сирском?

После появления в СМИ информации о возможной замене главнокомандующего ВСУ Александра Сирского командующие отдельными родами войск и бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр выступили с заявлениями в его поддержку.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Олег Апостол раскритиковал волну публичной критики в адрес военного руководства. По его словам, люди, которые никогда не командовали войсками и не несли ответственности за жизни военнослужащих, не имеют морального права безосновательно осуждать командование, которое ежедневно принимает сложные решения в условиях войны.

Критика может быть предметной, профессиональной и обоснованной. Но унижение, безосновательные обвинения и публичное оскорбление чести и достоинства представителей высшего командного звена недопустимы,

– добавляет Апостол.

Ранее поддержку главнокомандующему выразил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа. Он заявил, что оценивать работу главнокомандующего имеет право только президент, а попытки разжигать споры во время войны лишь играют на руку врагу.

Неижпапа подчеркнул, что ВСУ остаются одним из самых устойчивых государственных институтов, а российские войска не достигли своих стратегических целей. Он также призвал украинцев доверять Силам обороны, поддерживать военных и верить в победу Украины.

В поддержку Сирского высказалась и экс-заместитель министра обороны Анна Маляр. Она назвала его военным с неоспоримым талантом, отметив, что генералы стран НАТО изучают его подход к планированию операций. Маляр также опровергла утверждения о якобы "советском образовании" Сирского, подчеркнув, что он прошел современную военную подготовку в независимой Украине и обучение по стандартам НАТО.

В то же время она признала, что в украинской армии существуют проблемы и необходимость реформ. Однако, по ее мнению, публичная дискредитация главнокомандующего во время войны ослабляет государство и наносит ущерб обороноспособности Украины.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства Юлии Свириденко. После этого президент Владимир Зеленский не выдвинул кандидатуру Михаила Федорова на повторное назначение министром обороны, объяснив это серьезными разногласиями между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

После этого в Киеве и ряде других городов Украины начались акции протеста. Сначала их участники требовали вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны, а впоследствии среди основных требований также появились призывы к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Впоследствии в Верховной Раде было зарегистрировано обращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно возможного увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Для его официального направления главе государства документ должны поддержать не менее 226 народных депутатов.

Инициаторы обращения предлагают рассмотреть вопрос об увольнении Сырского, назначении нового главнокомандующего по критериям профессиональной эффективности и введении регулярных закрытых отчетов высшего военного командования перед профильным комитетом Верховной Рады.