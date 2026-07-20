Сирского пока не уволили, – источники

После кадровых перестановок в правительстве часть украинского общества вышла на протесты, в частности с требованием отстранить Александра Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ. На данный момент он не отстранен.

Об этом сообщили источники 24 Канала в Министерстве обороны Украины.

Уволят ли Сырского?

По состоянию на 20 июля Александр Сырский не уволен с должности Главнокомандующего ВСУ. По данным источников в Минобороны, президент Владимир Зеленский еще не определился с кандидатурой.

Накануне глава государства сообщал, что проводил консультации по поводу ситуации и "слышит, что говорят люди". В частности, он беседовал с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим Александром Сирским.

Тогда Зеленский отмечал, что "решения по поводу армии будут выработаны".

Что предшествовало?

В июле Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку Кабмина. Так, Верховная Рада 14 июля отправила правительство Юлии Свириденко в отставку.

В частности, был уволен министр обороны Михаил Федоров. Поэтому люди вышли на протесты с требованием вернуть министра на должность, а настаивают на отставке Александра Сырского.

Советник Офиса Президента Сергей Лещенко сообщал, что глава государства услышал требования протестующих в первый же день. Однако властям нужно время для подготовки и принятия решений.