В Службе безопасности Украины отстранили от должности чиновников, которые расследовали действия сотрудников НАБУ и САП. О кадровом решении 18 ноября на заседании парламентской ВСК сообщил генерал СБУ Сергей Дука.

По словам генерала, о подписанных приказах ему сообщили непосредственно перед визитом в Верховную Раду, передает hromadske.

Кого отстранили от работы?

Сергей Дука утверждает, что кадровые изменения непосредственно коснулись руководителей подразделений, которые собирали материалы в отношении антикоррупционеров.

В частности, речь идет о начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Антоне Кравчуке, обязанности которого временно исполняет первый заместитель, а также о двух его заместителях – Шпилевом и Олищуке.

Кроме того, по словам генерала, от исполнения обязанностей отстранили первого заместителя начальника Главного управления "Д" Александра Ковальчука и руководителя одного из управлений этой же структуры Алексея Зеленского.

В список также попали чиновник Фонарюк, возглавлявший подразделение по документированию действий сотрудников НАБУ и САП, и начальник второго управления Василяк, чьи подчиненные осуществляли слежку.

Военнослужащий убежден, что такие кадровые решения имеют прямую связь с производствами в отношении антикоррупционных органов.

Я могу для себя осознавать, что именно так и произошло,

– отметил Дука.

Что известно о деле "Карфаген"?

В начале ноября детективы сообщили о ликвидации преступной организации, в которую входили действующие представители правоохранительных органов.

Группировка за денежное вознаграждение прикрывала деятельность нелегальных колл-центров и мошеннических структур, а также оказывала давление и применяла насилие в отношении граждан. Сергею Дуке следствие вменяет в вину сокрытие нелегальных схем от внимания коллег по спецслужбе.

Ранее фигурант вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 миллионов гривен и отрицал свою причастность к преступлениям.