За словами генерала, про підписані накази йому повідомили безпосередньо перед візитом до Верховної Ради, передає hromadske.

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Кого усунули від роботи?

Сергій Дука стверджує, що кадрові зміни безпосередньо торкнулися керівників підрозділів, які збирали матеріали щодо антикорупціонерів.

Зокрема, йдеться про начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука, чиї обов'язки тимчасово виконує перший заступник, а також двох його заступників – Шпильового та Оліщука.

Крім того, за словами генерала, від виконання обов'язків усунули першого заступника начальника Головного управління "Д" Олександра Ковальчука та керівника одного з управлінь цієї ж структури Олексія Зеленського.

До списку також потрапили посадовець Фонарюк, який очолював підрозділ із документування дій працівників НАБУ і САП, та начальник другого управління Василяка, чиї підлеглі здійснювали стеження.

Військовослужбовець переконаний, що такі кадрові рішення мають прямий зв'язок із провадженнями щодо антикорупційних органів.

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Я можу так для себе усвідомлювати, що саме так і відбулося– зазначив Дука.

Що відомо про справу "Карфаген"?

На початку листопада детективи повідомили про знешкодження злочинної організації, до якої входили чинні представники правоохоронних органів.

Угруповання за грошову винагороду прикривало роботу нелегальних кол-центрів і шахрайських структур, а також здійснювало тиск і насильницькі дії проти громадян. Сергію Дуці слідство закидає прикриття нелегальних схем від уваги колег по спецслужбі.

Раніше фігурант вийшов із СІЗО після внесення 65 мільйонів гривень застави та заперечив власну причетність до злочинів.