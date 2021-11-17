Большая палата ВС начала рассматривать законность указа Владимира Зеленского об увольнении Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины.

Важно КСУ рассмотрит дело об увольнении Тупицкого и Касминина

В то же время в Офисе Президента просили остановить рассмотрение этого дела. Это связано с тем, что в середине октября КСУ открыл производство о конституционности этого же указа.

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В марте 2021 года Владимир Зеленский издал указ, которым отменил назначение Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

В июле Верховный Суд признал незаконным и противоправным этот указ президента. После этого Офис Президента подал апелляцию на судебное решение.

Соответственно, по мнению ОП, надо сначала дождаться решения по этому делу. Большая палата не согласилась с этим и отклонила ходатайство ОП.

Он также отметил, что Верховный суд продолжит рассматривать дело Тупицкого после перерыва. Дата следующего заседания пока не назначена,

– рассказала представитель Совета в КСУ Ольга Совгиря.



Чем отличился Тупицкий / Инфографика 24 канала

Полный текст публикации Ольги Совгири:

Большая палата Верховного суда отказалась остановить производство по делу по иску Тупицкого А. Н. об отмене указа президента Украины от 27.03.2021 года № 124/2021, которым был отменен указ президента о назначении истца на должность судьи Конституционного Суда.

При этом, ранее Верховный Суд остановил производство также и по делу по иску Тупицкого А. Н., в котором был обжалован указ президента Украины об отстранении истца от должности судьи КСУ.

Таким образом, теперь Конституционный Суд решит вопрос о правомерности отстранения Тупицкого А. Н. от должности судьи КСУ, а вопрос о правомерности отмены указа о назначении его на должность судьи будет рассматриваться одновременно и Верховным, и Конституционным судами.