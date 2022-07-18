Не стоит связывать это с заявлениями Спартц, – ОП о ситуации с Венедиктовой и Бакановым

Решение президента Украины Владимира Зеленского по поводу генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова вечером воскресенья, 17 июля, вызвало немало вопросов.

Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову и отстранил главу СБУ Баканова от должности. В своем ежедневном обращении он объяснил это решение тем, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в этих правоохранительных органах обнаружили немало предателей, оставшихся работать на оккупированных территориях.

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В то же время речь об увольнении Венедиктовой или Баканова пока не идет. Как пояснили в Офисе Президента, сейчас ведутся служебные проверки и служебные расследования.

В общей сложности более 60 прокуроров и сотрудников СБУ после полномасштабного вторжения России остались на временно оккупированной территории и работают на врага. Поэтому Зеленский издал указы, чтобы они не влияли на уголовные производства своих работников. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

"По результатам этих проверок и расследований президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент предоставления согласия на увольнение генерального прокурора. Или не внесение. И то же касается главы СБУ", – пояснил Андрей Смирнов.

При этом решение по Венедиктовой или Баканова будет приниматься по результатам этих расследований и проверок. Следовательно, не исключено, что они вернутся на свои должности.

В то же время, Андрей Смирнов отверг вероятность того, что к такому шагу Зеленского подтолкнули обращение американской конгрессвумен Виктории Спарц. Напомним, она обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой проверить Андрея Ермака и Офис Президента на возможные связи с россией.

"Почти каждую неделю мы находим очередного коллаборанта в правоохранительных органах. Та инспекция, которую основал президент, лично посещая передовые позиции на Востоке, заслушивая руководителей областей, она будет продолжаться. И это не связано, я бы не связывал. Эта динамика, с которой постоянно возникают враги государства в ключевых правоохранительных институциях, заставила президента принять временные меры", – заявил Андрей Смирнов.

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