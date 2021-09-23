Отстранение заместителя главы АРМА продлили еще на 2 месяца

Высший антикоррупционный суд еще на 2 месяца продлил отстранение от должности заместителя главы Агентства по розыску и менеджменту активов Владимира Павленко. Решение одобрили 23 сентября.

Детали от Антикоррупционного суда

Постановление суда будет действовать до 22 ноября 2021 года включительно. Ходатайство подал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее Кабмин назначил временного главу АРМА

Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению после его провозглашения в порядке, предусмотренном для исполнения судебных решений,

– подчеркнули в ВАКС.

Кстати, ранее Павленко говорил, что будет обжаловать решение об отстранении, потому что обвинения "безосновательны".

Что известно о коррупционном скандале в АРМА

В конце июля временного исполняющего обязанности главы АРМА Виталия Сигидина и еще ряд высокопоставленных чиновников заподозрили в присвоении более 400 тысяч долларов. По версии следствия, в течение августа – декабря 2020 года подозреваемые и адвокаты завладели средствами, которые были переданы в управление Агентства.

Должностные лица на основании поддельных судебных решений перечисляли деньги на банковский счет человека, который не имел к этим средствам никакого отношения. Затем эти деньги распределили между участниками группы.

Всех подозреваемых отстранили от должности. Если вину чиновников докажут, то им грозит заключение от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.