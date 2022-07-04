Отступление от Лисичанска показало, чем Украина отличается от "русского мира"

Вижу, что много вроде вменяемых людей восприняло отступление ВСУ из Луганской области чуть ли не как предательство. Читаю: "сдали, отдали".

Уже молчу о том, что критиковать армию после всего того, что она уже сделала, просто аморально. Создается впечатление, будто люди не умеют читать карты.

Читайте Взрывы в Белгороде: зачем на самом деле это нужно России

Единственный правильный шаг

Очевидно, что возле Лисичанска начал образовываться "мешок", который уже почти превратился в котел. И единственным правильным шагом был вывод военных из этого мешка.

Причем, если бы Лисичанск продолжали удерживать, и котел таки образовался бы, те же люди начали бы писать, что наших намеренно сдали, завели в окружение и т.п.

Для Украины главное – жизнь людей / Фото из телеграм-канала Казанского

Важно РФ получит по наглой бункерной морде бурятскими горелыми портянками: почему Путин проиграет

Главная задача

Для Украины главная задача – сохранение людей. Всё остальное (оружие, снаряды, деньги) будет пополняться. А люди незаменимы

Это Россия может позволить себе гнать на убой в лобовые атаки своих военных и неудачников с "мосинками", которых наловили на Донбассе. Потому что там людей никто не ценит и не считает. Украина же своих людей должна беречь. Тем мы и отличаемся от "русского мира".

Город и область еще можно вернуть. Людей – невозможно.

Также интересно – Опасный сигнал! Зеленский ответил Лукашенко после его угроз Украине: смотрите видео