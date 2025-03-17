Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. Издание получило свидетельства бойцов, которые описывают катастрофические условия во время отхода, под сильным огнем, уничтоженными колоннами техники и непрерывными атаками российских беспилотников.

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Как украинцы покидали Курщину под огнем дронов

Солдатам, рассказывающих о событиях, предоставлено псевдонимы, чтобы защитить их личность.

Владимир: "Дроны круглосуточно"

9 марта Владимир сообщил BBC, что ситуация в Судже, где украинские войска еще находились, была напряженной.

Паника и обвал фронта,

– написал он.

Украинские войска пытались отойти, однако российские беспилотники наносили сокрушительный удар по колоннам техники.

Уже нельзя было выехать днем, потому что вся территория была под огневым контролем противника,

– отметил он.

Как оказалось, еще месяц назад этот маршрут между Суджей и Сумской областью был безопасным, но до 9 марта стал полностью под контролем российских дронов, которые летали непрерывно.

Максим: "Обломки автомобилей перегораживают дороги"

На 11 марта Максим сообщил о том, что украинские войска все еще борются, чтобы не дать россиянам прорваться через ключевые логистические маршруты.

Он также рассказал, что Россия собрала огромные силы для возвращения Курщины, включая около 12 000 северокорейских солдат. По словам Максима, беспилотники, которые используются Россией, включая дроны-камикадзе, нанесли украинским войскам серьезные потери в технике.

Десятки единиц техники были уничтожены,

– добавил он.

Антон: "Катастрофическое отступление"

11 марта ситуация на фронте стала "катастрофической", отметил Антон, который служил в штабе командования Курского фронта. По его словам, логистика больше не работает, а организованные поставки оружия, боеприпасов и продовольствия стали невозможными.

Антон также рассказал, как ему удалось покинуть Суджу пешком, едва не погибнув из-за постоянных атак беспилотников.

С военной точки зрения, Курское направление себя исчерпало. Удерживать его больше нет смысла,

– добавил он.

Дмитрий: "В сантиметрах от смерти"

Дмитрий, который участвовал в отступлении, сравнил ситуацию с "сценой из фильма ужасов".

Дороги усеяны уничтоженными автомобилями и бронетехникой. За ними охотятся дроны,

– написал он.

Он описал момент, когда их транспорт застрял, а на них нацелился российский FPV-дрон. Один из его собратьев был ранен, и им пришлось два часа прятаться в лесу, прежде чем их спасли.

Артем: "Мы сражались как львы"

Артем, который лечился в госпитале после ранения, также поделился своими впечатлениями от боев на западе Курщины, где украинские войска оказали жесткое сопротивление.

Мы сражались как львы,

– отметил он.

Артем верит, что операция была успешной, ведь ВСУ удалось создать буферную зону, что затруднило продвижение россиян в Сумы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверяет, что украинские войска отошли на более выгодные позиции, но не оставили Курщину окончательно. Россия понесла значительные потери, но сейчас ситуация на фронте значительно изменилась.

Большая часть территории, которую Украина получила в начале операции, была потеряна.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Курская операция выполнила свою цель – отвлекала российские силы от других направлений.