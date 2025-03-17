Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. Видання отримало свідчення бійців, які описують катастрофічні умови під час відходу, під сильним вогнем, знищеними колонами техніки та безперервними атаками російських безпілотників.

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Як українці покидали Курщину під вогнем дронів

Солдатам, що розповідають про події, надано псевдоніми, аби захистити їхню особистість.

Володимир: "Дрони цілодобово"

9 березня Володимир повідомив BBC, що ситуація в Суджі, де українські війська ще перебували, була напруженою.

Паніка і обвал фронту,

– написав він.

Українські війська намагалися відійти, однак російські безпілотники завдавали нищівного удару по колонах техніки.

Вже не можна було виїхати вдень, бо вся територія була під вогневим контролем противника,

– зазначив він.

Як виявилось, ще місяць тому цей маршрут між Суджею та Сумською областю був безпечним, але до 9 березня став цілковито під контролем російських дронів, які літали безперервно.

Максим: "Уламки автомобілів перегороджують дороги"

На 11 березня Максим повідомив про те, що українські війська все ще борються, аби не дати росіянам прорватися через ключові логістичні маршрути.

Він також розповів, що Росія зібрала величезні сили для повернення Курщини, включаючи близько 12 000 північнокорейських солдатів. За словами Максима, безпілотники, які використовуються Росією, включаючи дрони-камікадзе, завдали українським військам серйозних втрат у техніці.

Десятки одиниць техніки були знищені,

– додав він.

Антон: "Катастрофічний відступ"

11 березня ситуація на фронті стала "катастрофічною", зазначив Антон, який служив у штабі командування Курського фронту. За його словами, логістика більше не працює, а організовані поставки зброї, боєприпасів і харчів стали неможливими.

Антон також розповів, як йому вдалося покинути Суджу пішки, ледь не загинувши через постійні атаки безпілотників.

З військової точки зору, Курський напрямок себе вичерпав. Утримувати його більше немає сенсу,

– додав він.

Дмитро: "В сантиметрах від смерті"

Дмитро, який брав участь у відступі, порівняв ситуацію з "сценою з фільму жахів".

Дороги всіяні знищеними автомобілями та бронетехнікою. За ними полюють дрони,

– написав він.

Він описав момент, коли їхній транспорт застряг, а на них націлився російський FPV-дрон. Один із його побратимів був поранений, і їм довелося дві години ховатися в лісі, перш ніж їх врятували.

Артем: "Ми билися як леви"

Артем, який лікувався в госпіталі після поранення, також поділився своїми враженнями від боїв на заході Курщини, де українські війська чинили жорсткий опір.

Ми билися як леви,

– зазначив він.

Артем вірить, що операція була успішною, адже ЗСУ вдалося створити буферну зону, що ускладнило просування росіян до Сум.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевняє, що українські війська відійшли на вигідніші позиції, але не залишили Курщину остаточно. Росія зазнала значних втрат, але нині ситуація на фронті значно змінилася.

Більша частина території, яку Україна здобула на початку операції, була втрачена.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Курська операція виконала свою мету – відволікала російські сили від інших напрямків.