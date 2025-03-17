Російські війська спільно з північнокорейськими солдатами намагаються витіснити ЗСУ, атакуючи з флангів. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що на Сумщині є укріплені позиції.

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На яких позиціях перебувають ЗСУ на Курщині

Президент України Володимир Зеленський та головком Олександр Сирський повідомили, що операція на території Курської області триває. Щодо відступу, було багато маніпуляцій і російських вкидів. Наприклад, поширювалися чутки про оточення українських військ, перерізану логістику та "страшні сценарії", про які говорив диктатор Владімір Путін.

Однак, як зазначив міністр оборони України Руслан Умєров, українські війська дійсно відійшли з Суджі на певні позиції, зокрема на висоти у Курській області, неподалік Сумщини. Вони контролюються українськими військами, які продовжують знищувати ворога.

Яка ціль ЗСУ на Курщині

Основна мета – не дозволити російським військам атакувати Сумщину та перенести наступ на її територію. Операція ЗСУ дозволяє мінімізувати загрози для Сумської області та завдавати ударів по ворогу, не допускаючи вторгнення в Україну.

Російські війська спільно з силами КНДР намагаються витіснити українські війська з висот, атакуючи з флангів і намагаючись прорвати тил та логістику,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Однак ці спроби наразі блокуються, і українські сили успішно утримують позиції. Дещо вдалося призупинити наступальний темп російських військ, який спочатку виглядав стрімким. Завдяки цьому Росія не змогла безпосередньо перейти на територію Сумщини. Операція зі стримування триває і дає позитивні результати.

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Про досягнення українських військових

Одним із серйозних досягнень Курської операції є те, що вдалося, призупинити ворога на Сході, а на деяких ділянках навіть зупинити та стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз українські сили сковують значне вороже угрупування.

Натомість російське командування розглядає можливість перенаправлення своїх наступальних дій на Харківщину та Сумщину, але наразі вживаються активні заходи для того, щоб цього не сталося. Відомо, що ворог ще раніше планував прорив через прикордонні пункти, однак ці атаки були відбиті.

Зараз же операція зі стримування працює над запобіганням реалізації цих сценаріїв, про які ми знаємо та розуміємо, і які відомі нашому командуванню. Це робиться для того, щоб російські війська не змогли швидко зайти на територію України,

– наголосив військовослужбовець.

На сьогодні укріплені позиції є як на Сумщині, так і на Харківщині, а також на прикордонних ділянках для стримування ворога. Вони достатньо міцні, щоб зупинити противника та стабілізувати лінію фронту.

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