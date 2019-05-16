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      Отсутствие врачей и магазин на колесах: эксклюзивные кадры из прифронтового Майского

      24 Читати новину українською

      Пророссийские боевики обстреляли позиции полка "Азов" в населенном пункте Майское противопехотными минами. Такие боеприпасы запрещены Женевской конвенцией, ведь могут искалечить как военных, так и гражданских. Как живут мирные жители в прифронтовом городе – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

      Ранее Майское считали пригородом Горловки. Вся инфраструктура – дороги, магазины, больницы – были в городе. Чтобы добраться туда жителям хватало всего лишь 15 минут.

      Читайте также: Как украинские военные выслеживают российских снайперов: эффектное видео

      Однако теперь за Майским проходит линия разграничения. Нормальной дороги до ближайшего города Бахмута нет.

      травневе
      Прифронтовой город Майское

      Также нет врача, а только импровизированный магазин "на колесах" приезжает дважды в неделю. Он единственный источник продуктов и бытовых вещей для около 70 человек в Майском.

      травневе
      Магазин в автобусе

      травневе
      Единственный магазин в Майском

      Сейчас Майское защищает полк "Азов". По словам украинских бойцов обстрелы врага не утихают. На днях от российских наемников прилетел интересный сюрприз – запрещенная Женевской конвенцией ООН противопехотная мина.

      травневе
      Противопехотная мина

      "В Украине на вооружении таких мин нет, то есть, вероятнее, что они доставлены из Российской Федерации", – пояснил военнослужащий полка "Азов" Нацгвардии Артем.

      травневе
      Запрещенное оружие, которым стреляют пророссийские боевики

      Чем опасны противопехотные мины?Противопехотные мины запрещены потому, что залетают хаотично, даже могут попасть во двор гражданских. А еще – обычно не убивают, а калечат, то есть наступив на нее можно потерять конечность.

      По данным нашей разведки, за первые месяцы "Азов" сократил количество роты боевиков России вдвое, а командира батальона российских наемников понизили до командира взвода.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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