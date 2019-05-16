Отсутствие врачей и магазин на колесах: эксклюзивные кадры из прифронтового Майского

Пророссийские боевики обстреляли позиции полка "Азов" в населенном пункте Майское противопехотными минами. Такие боеприпасы запрещены Женевской конвенцией, ведь могут искалечить как военных, так и гражданских. Как живут мирные жители в прифронтовом городе – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

Ранее Майское считали пригородом Горловки. Вся инфраструктура – дороги, магазины, больницы – были в городе. Чтобы добраться туда жителям хватало всего лишь 15 минут.

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Однако теперь за Майским проходит линия разграничения. Нормальной дороги до ближайшего города Бахмута нет.



Прифронтовой город Майское

Также нет врача, а только импровизированный магазин "на колесах" приезжает дважды в неделю. Он единственный источник продуктов и бытовых вещей для около 70 человек в Майском.



Магазин в автобусе



Единственный магазин в Майском

Сейчас Майское защищает полк "Азов". По словам украинских бойцов обстрелы врага не утихают. На днях от российских наемников прилетел интересный сюрприз – запрещенная Женевской конвенцией ООН противопехотная мина.



Противопехотная мина

"В Украине на вооружении таких мин нет, то есть, вероятнее, что они доставлены из Российской Федерации", – пояснил военнослужащий полка "Азов" Нацгвардии Артем.



Запрещенное оружие, которым стреляют пророссийские боевики

Чем опасны противопехотные мины?Противопехотные мины запрещены потому, что залетают хаотично, даже могут попасть во двор гражданских. А еще – обычно не убивают, а калечат, то есть наступив на нее можно потерять конечность.

По данным нашей разведки, за первые месяцы "Азов" сократил количество роты боевиков России вдвое, а командира батальона российских наемников понизили до командира взвода.