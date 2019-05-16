Відсутність лікарів та магазин на колесах: ексклюзивні кадри з прифронтового Травневого
Проросійські бойовики обстріляли позиції полку "Азов" у населеному пункті Травневе протипіхотними мінами. Такі боєприпаси заборонені Женевською конвенцією, адже можуть скалічити як військових, так і цивільних. Як живуть мирні жителі у прифронтовому місті – читайте у ексклюзивному матеріалі 24 каналу.
Раніше Травневе вважали передмістям Горлівки. Вся інфраструктура – дороги, магазини, лікарні – були у місті. Аби добратись туди мешканцям вистачало всього лиш 15 хвилин.
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Однак тепер за Травневим проходить лінія розмежування. Нормальної дороги до найближчого міста Бахмута немає.
Прифронтове місто Травневе
Також немає лікаря, а лише імпровізований магазин "на колесах" приїжджає двічі на тиждень. Він єдине джерело продуктів та побутових речей для близько 70 людей у Травневому.
Магазин в автобусі
Єдиний магазин у Травневому
Нині Травневе боронить полк "Азов". За словами, українських бійців обстріли ворога не вщухають. Днями від російських найманців прилетів цікавий сюрприз – заборонена Женевською конвенцією ООН протипіхотна міна.
Протипіхотна міна
"В Україні на озброєнні таких мін немає, тобто це, імовірніше, доставлені з Російської Федерації", – пояснив військовослужбовець полку "Азов" Нацгвардії Артем.
Заборонена зброя, якою стріляють проросійські бойовики
Чим небезпечні протипіхотні міни? Протипіхотні міни заборонені тому, що залітають хаотично, навіть можуть потрапити на подвір'я цивільних. А ще – зазвичай не вбивають, а калічать, тобто наступивши на неї можна втратити кінцівку.
За даними нашої розвідки, за перші місяці "Азов" скоротив кількість роти бойовиків Росії удвічі, а командира батальйону російських найманців понизили до командира взводу.