Відсутність лікарів та магазин на колесах: ексклюзивні кадри з прифронтового Травневого

Проросійські бойовики обстріляли позиції полку "Азов" у населеному пункті Травневе протипіхотними мінами. Такі боєприпаси заборонені Женевською конвенцією, адже можуть скалічити як військових, так і цивільних. Як живуть мирні жителі у прифронтовому місті – читайте у ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

Раніше Травневе вважали передмістям Горлівки. Вся інфраструктура – дороги, магазини, лікарні – були у місті. Аби добратись туди мешканцям вистачало всього лиш 15 хвилин.

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Однак тепер за Травневим проходить лінія розмежування. Нормальної дороги до найближчого міста Бахмута немає.



Прифронтове місто Травневе

Також немає лікаря, а лише імпровізований магазин "на колесах" приїжджає двічі на тиждень. Він єдине джерело продуктів та побутових речей для близько 70 людей у Травневому.



Магазин в автобусі



Єдиний магазин у Травневому

Нині Травневе боронить полк "Азов". За словами, українських бійців обстріли ворога не вщухають. Днями від російських найманців прилетів цікавий сюрприз – заборонена Женевською конвенцією ООН протипіхотна міна.



Протипіхотна міна

"В Україні на озброєнні таких мін немає, тобто це, імовірніше, доставлені з Російської Федерації", – пояснив військовослужбовець полку "Азов" Нацгвардії Артем.



Заборонена зброя, якою стріляють проросійські бойовики

Чим небезпечні протипіхотні міни? Протипіхотні міни заборонені тому, що залітають хаотично, навіть можуть потрапити на подвір'я цивільних. А ще – зазвичай не вбивають, а калічать, тобто наступивши на неї можна втратити кінцівку.

За даними нашої розвідки, за перші місяці "Азов" скоротив кількість роти бойовиків Росії удвічі, а командира батальйону російських найманців понизили до командира взводу.