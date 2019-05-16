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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Відсутність лікарів та магазин на колесах: ексклюзивні кадри з прифронтового Травневого

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      Проросійські бойовики обстріляли позиції полку "Азов" у населеному пункті Травневе протипіхотними мінами. Такі боєприпаси заборонені Женевською конвенцією, адже можуть скалічити як військових, так і цивільних. Як живуть мирні жителі у прифронтовому місті – читайте у ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

      Раніше Травневе вважали передмістям Горлівки. Вся інфраструктура – дороги, магазини, лікарні – були у місті. Аби добратись туди мешканцям вистачало всього лиш 15 хвилин.

      Читайте також: Як українські військові вистежують російських снайперів: ефектне відео 

      Однак тепер за Травневим проходить лінія розмежування. Нормальної дороги до найближчого міста Бахмута немає.

      травневе
      Прифронтове місто Травневе

      Також немає лікаря, а лише імпровізований магазин "на колесах" приїжджає двічі на тиждень. Він єдине джерело продуктів та побутових речей для близько 70 людей у Травневому. 

      травневе
      Магазин в автобусі

      травневе
      Єдиний магазин у Травневому

      Нині Травневе боронить полк "Азов". За словами, українських бійців обстріли ворога не вщухають. Днями від російських найманців прилетів цікавий сюрприз – заборонена Женевською конвенцією ООН протипіхотна міна.

      травневе
      Протипіхотна міна

      "В Україні на озброєнні таких мін немає, тобто це, імовірніше, доставлені з Російської Федерації", – пояснив військовослужбовець полку "Азов" Нацгвардії Артем.

      травневе
      Заборонена зброя, якою стріляють проросійські бойовики

      Чим небезпечні протипіхотні міни? Протипіхотні міни заборонені тому, що залітають хаотично, навіть можуть потрапити на подвір'я цивільних. А ще – зазвичай не вбивають, а калічать, тобто наступивши на неї можна втратити кінцівку.

      За даними нашої розвідки, за перші місяці "Азов" скоротив кількість роти бойовиків Росії удвічі, а командира батальйону російських найманців понизили до командира взводу.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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