Синоптик заявил о первых весенних сигналах: когда и как изменится погода в Украине

В последних обновлениях ведущих Европейских центров прогнозирования появляются первые весенние сигналы. Впрочем, до этого момента в Украину еще придет похолодание с кратковременными морозами.

Кое-где будут снижения до 24 градусов мороза. Об этом сообщил руководитель Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.

Что прогнозируют синоптики?

Синоптик рассказал, что 7 февраля черноморский циклон будет двигаться через Крым дальше на северо-восток, и будут осадки. В конце недели в тыловой части южного вихря интенсивность осадков уменьшится до небольшого снега.

В связи с этим, по его словам, температура воздуха снизится, а на дорогах будет возникать гололедица. Уже с началом новой недели доминировать начнет антициклон из Скандинавии, который приведет к заходу арктического воздуха.

В частности, согласно прогнозу, на территории Черкасской области в течение ночи температура воздуха будет колебаться в пределах от 13 до 18 градусов мороза, в дневные часы она составит в диапазоне от 8 до 13 градусов мороза.

Несмотря на то, что 10 декабря в основном будет сухая погода, ожидается усиление морозов. Уже с 11 февраля на погоду в Украине снова начнет влиять теплая Атлантика, и температурный фон, как отмечается, вырастет на 4 – 8 градусов.

Постепенная, но ощутимая смена сезона уже просматривается. В прогнозах и текстах все чаще будем встречать теплые градусы и больше солнца,

– написал он.

Когда потеплеет в Украине?