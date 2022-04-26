Оттягиваний не будет, – Арестович сказал, когда Украина пойдет в контрнаступление

В обществе все чаще раздаются призывы о том, почему, якобы украинские бойцы не идут в контрнаступление. Однако не все так просто. Как только будет возможность, оттягиваний не будет.

Об этом в эфире 24 канала эксклюзивно заявил Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента. По его словам, есть определенные вещи, которых следует дождаться, а потом уже совершить контрнаступление.

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Мы готовы – вопрос только в оружии, – Арестович

Советник руководителя ОП объяснил, что наступление – это огромные потери, а значит, это тяжело делать. Нужно иметь и группировки, и тылы.

У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний,

– отметил Арестович.

Он подчеркнул, что и президент говорил, что выход у нас один – физически их выбросить отсюда. Именно поэтому, как только придет оружие, украинские воины сразу переходят в контрнаступление. "Мы готовы – вопросы только в оружии. Я вижу, что есть шансы, что этот вопрос решится", – добавил советник главы ОП.

Также Арестович разъяснил, что наступление – это гораздо сложнее боевых действий, чем оборона. Приблизительно в 10 раз. Якобы надо сделать наступательную группировку, а значит, тяжелое оружие крайне необходимо.

Арестович рассказал о контрнаступлении украинских бойцов: смотрите видео