Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно заявив Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента. За його словами, є певні речі, яких варто дочекатись, а тоді вже здійснити контрнаступ.

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Ми готові – питання лише в зброї, – Арестович

Радник керівника ОП пояснив, що наступ – це величезні втрати, а отже це важко це робити. Потрібне мати й угруповання, і тили.

У нас важкої зброї немає. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань,

– зазначив Арестович.

Він наголосив, що про і президент казав, що вихід у нас один – фізично їх викинути звідси. Саме тому, як тільки надійде зброя, то українські воїни одразу переходять у контрнаступ. "Ми готові – питання лише в зброї. Я бачу, що є шанси, що це питання розв'яжеться", – додав радник глави ОП.

Також Арестович і роз'яснив, що наступ – це набагато складніше від бойових дій, аніж оборона. Приблизно у 10 разів. Мовляв, треба зробити наступальне угруповання, а отже, важка зброя вкрай необхідна.

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