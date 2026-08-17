Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Что происходит с капиталом в России?

Согласно финансовой статистике, с декабря 2024 года по июнь объем транзакций превысил показатели за предыдущие семь лет, взятые вместе. Только в период с апреля по июнь ежемесячные переводы нерезидентам достигали 42–45 миллиардов рублей, что эквивалентно более 500 миллионам долларов.

Примерно 40% этих средств составляет безвозвратный отток денег из российской экономики. Большинство таких переводов используется в качестве "парковочных" решений, когда брокерский счет фактически заменяет валютный банковский, а остальное идет на подготовку к возможной эмиграции.

Влияние санкций и массовая скупка наличных

Главным катализатором процесса стало усиление давления и отказ западных финансовых учреждений работать с российскими клиентами. Ситуация обострилась после того, как ЕС в конце прошлого года внес Россию в черный список государств, которые не противодействуют отмыванию средств.

Одновременно население вернулось к рекордным темпам скупки наличной валюты, потратив на это почти 159 миллиардов рублей за три весенне-летних месяца. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Граждане также активно опустошают банковские счета, превращая сбережения в наличные. За первые семь месяцев года из банковской системы было выведено около 2 триллионов рублей, из которых 620 миллиардов пришлось только на июль.

Угроза валютного дефицита и новые ограничения

Финансовая нестабильность подпитывается ожиданиями политических перемен внутри страны. Население готовится к вероятному введению военного положения или новой волне мобилизации после завершения выборов в Госдуму.

В настоящее время российские банки продолжают ввозить доллары и евро через третьи страны, обходя прямые запреты. Однако в случае принятия Конгрессом США закона о "адских санкциях" против России этот логистический канал будет полностью перекрыт.

В результате на внутреннем рынке возникнет острый дефицит наличных денег, что вынудит Центробанк России ввести жесткие лимиты на их продажу. Аналогичные шаги со стороны ЕС могут полностью заблокировать доступ россиян и к европейской валюте.