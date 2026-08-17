Рекордный отток капитала: россияне вывели 600 миллиардов рублей через иностранных брокеров
Граждане России массово выводят капитал из страны, перечислив на счета иностранных брокеров почти 600 миллиардов рублей. Такой ажиотаж вызван опасениями новых западных санкций и ожиданием жестких внутренних ограничений после выборов в Госдуму.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Что происходит с капиталом в России?
Согласно финансовой статистике, с декабря 2024 года по июнь объем транзакций превысил показатели за предыдущие семь лет, взятые вместе. Только в период с апреля по июнь ежемесячные переводы нерезидентам достигали 42–45 миллиардов рублей, что эквивалентно более 500 миллионам долларов.
Примерно 40% этих средств составляет безвозвратный отток денег из российской экономики. Большинство таких переводов используется в качестве "парковочных" решений, когда брокерский счет фактически заменяет валютный банковский, а остальное идет на подготовку к возможной эмиграции.
Влияние санкций и массовая скупка наличных
Главным катализатором процесса стало усиление давления и отказ западных финансовых учреждений работать с российскими клиентами. Ситуация обострилась после того, как ЕС в конце прошлого года внес Россию в черный список государств, которые не противодействуют отмыванию средств.
Одновременно население вернулось к рекордным темпам скупки наличной валюты, потратив на это почти 159 миллиардов рублей за три весенне-летних месяца. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Граждане также активно опустошают банковские счета, превращая сбережения в наличные. За первые семь месяцев года из банковской системы было выведено около 2 триллионов рублей, из которых 620 миллиардов пришлось только на июль.
Угроза валютного дефицита и новые ограничения
Финансовая нестабильность подпитывается ожиданиями политических перемен внутри страны. Население готовится к вероятному введению военного положения или новой волне мобилизации после завершения выборов в Госдуму.
В настоящее время российские банки продолжают ввозить доллары и евро через третьи страны, обходя прямые запреты. Однако в случае принятия Конгрессом США закона о "адских санкциях" против России этот логистический канал будет полностью перекрыт.
В результате на внутреннем рынке возникнет острый дефицит наличных денег, что вынудит Центробанк России ввести жесткие лимиты на их продажу. Аналогичные шаги со стороны ЕС могут полностью заблокировать доступ россиян и к европейской валюте.