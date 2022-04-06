Отведенные из Украины войска Россия удерживает в Беларуси: какова цель оккупантов

Россия вывела часть своих войск из Полесского направления в Беларусь. Страна-агрессор удерживает их там, в частности, для собственной перегруппировки или же сковывания ВСУ.

В Генштабе назвали три причины, почему Россия удерживает часть войск в Беларуси. Об этом сообщили 6 апреля.

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Первая причина – перегруппировка и усиление других группировок. Также предполагают, что Россия покинет отведенные войска в Беларуси, чтобы сковать действия ВСУ и не разрешить им перекидывать свои войска на другие направления.

Еще одной целью является предоставление помощи Беларуси в защите белорусско-украинской границы.

Кстати, в целом на Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали.

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