Отведенные из Украины войска Россия удерживает в Беларуси: какова цель оккупантов
Источник:Генштаб ВСУ
Россия вывела часть своих войск из Полесского направления в Беларусь. Страна-агрессор удерживает их там, в частности, для собственной перегруппировки или же сковывания ВСУ.
В Генштабе назвали три причины, почему Россия удерживает часть войск в Беларуси. Об этом сообщили 6 апреля.
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Первая причина – перегруппировка и усиление других группировок. Также предполагают, что Россия покинет отведенные войска в Беларуси, чтобы сковать действия ВСУ и не разрешить им перекидывать свои войска на другие направления.
Еще одной целью является предоставление помощи Беларуси в защите белорусско-украинской границы.
Кстати, в целом на Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали.
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