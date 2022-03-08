Ответ агрессору: дипломат рассказал, какие санкции Канада готовит для России

На этой неделе Евросоюз планирует ввести очередной пакет санкций против России. Не стоит в стороне и Канада: Оттава тоже готовит карательные ограничения против страны-агрессоры.

Об этом рассказал временно поверенный в делах Украины в Канаде Андрей Буквич. Дипломат отметил, что в этом направлении Канада действует в полной координации со своими европейскими партнерами.

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Будут санкции против транспортных российских компаний

Поэтому можно ожидать, что в ближайшее время будут санкции против российских транспортных компаний, против российских судов, запрет вхождения в порты,

– рассказал Буквич.

Уже 3 марта Канада дополнительно ввела санкции, став лидером по определенным направлениям. В частности, премьер Трюдо решил отменить режим торгового содействия для России и Беларуси. Это приведет к повышению цен на товары.

Россия – лидер по количеству введенных против нее санкций

Отметим, что Россия – страна, против которой ввели больше всего в мире санкций. Количество карательных мер уже превысило 5300. В этом она обогнала Иран, Сирию и КНДР.

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