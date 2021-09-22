Ответ будет сильным, – Зеленский отреагировал на покушение на своего помощника Шефира

Под Киевом обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в США, уже отреагировал на нападение.

Глава государства опубликовал в своем телеграме видеообращение. Он отметил, что "передавать привет" выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость.

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После выступления на Генассамблее ООН президент возвращается в Киев

Зеленский рассказал, что находится в Нью-Йорке, где по местному времени – около 6:00. Президента разбудили посреди ночи, чтобы доложить ему об обстреле автомобиля Сергея Шефира. Политик подчеркнул, что он является не только его первым помощником, но и, что важнее, близким другом.

"Сергей жив. Водителя, к сожалению ранили. Сейчас он находится в больнице. На месте работают правоохранители, введен план перехвата. Считается, что это было покушение на убийство", – отметил глава государства. Он сообщил, что сразу после выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН он возвращается в Киев.

Это не повлияет на прочность команды, – президент

Зеленский объяснил, что пока не знает, кто стоит за нападением на его первого помощника. Как и не знает того, причастны к этому внутренние силы или внешние. При этом, подчеркнул, что "силами" их даже не считает.

Потому передавать мне привет из леса выстрелами в авто моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным,

– подчеркнул политик.

Президент заверил, что этот инцидент никак не повлияет на прочность его команды. Как и на курс, который они выбрали: к изменениям, детенизации экономики, борьбе с криминалитетом и большими влиятельными финансовыми группами. Мол, произойдет все даже наоборот (Зеленский подразумевает укрепление команды – 24 канал).

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Отметим, что накануне Зеленский прибыл в США, чтобы выступить на 76 сессии Генассамблеи ООН. У президента также были запланированы ряд встреч – с мировыми лидерами, инвесторами и диаспорой. Вероятно, часть из них придется отменить из-за срочного возвращения в Украину.

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