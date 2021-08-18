Ответ на сопротивление: дело в отношении Власенко может быть ударом в сторону Тимошенко

Андрей Власенко знает о сельском хозяйстве почти все, а еще, вероятно, хорошо разбирается в схемах и как разжиться на зерне. Вместе с сообщником в столичном аэропорту имени Сикорского его задержала полиция – те якобы бежали из страны, ведь возглавляемую Власенко "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию" обыскали.

Власенко сейчас вменяют масштабные злоупотребления в должности. Сумма убытков – более 57 миллионов долларов. Суть сделки проста: чиновники корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной и без предоплаты.

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По информации следствия, они умудрились организовать еще и схему со страхованием имущества корпорации, искусственно завысив в несколько раз страховой тариф от общей суммы. Прокручивали все за китайские деньги, полученные под государственные гарантии, не выполняя условий договора с Китаем. В результате – убытки – государству, прибыли – в кармане.

Власенко – верный "Батькивщине"

Андрей Власенко – двоюродный брат Сергея Власенко, верного соратника Юлии Тимошенко, еще до своего назначения в ГПЗКУ не был образцовым должностным лицом. В Николаевском облсовете этого депутата "Батькивщины" неоднократно "заскакивали" за кнопкодавством, далее – Власенко уволили с высокой должности на госпредприятии "Укрликтравы" за финансовые махинации. Правда, за неделю до его назначения уже в "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию", документ об этом с сайта предприятия загадочно исчез. Уже тогда его называли кандидатурой Юлии Тимошенко.

У нас нет 100% доказательств, но все указывает на то, что человек ЮВТ был назначен на эту хлебную должность ради финансирования ее политсилы в обмен на голоса за государственный бюджет 2021 года,

– сказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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Такой "договорняк" в ноябре 2020 года отрицала сама парламентская фракция "Батькивщина", но заметили другие. "Масла" подбросило еще и интересная переписка между Юлией Тимошенко и Андреем Ермаком, руководителем Офиса Президента.

"Совпадение таких вещей – голосование за бюджет и одновременное назначение – такого в украинской политике не бывает", – отметил нардеп Ярослав Юрчишин.

Связь Власенко с Тимошенко

И действительно – 19 голосов из 24 – все присутствующие на пленарном заседании. За пол года проговорилась о причастности к назначению Власенко и сама Юлия Тимошенко. До сих пор никакой реакции ни от "Батькивщины", ни от ее лидера не появилось. Впрочем, о связи Власенко с Юлией Тимошенко активно сейчас вспомнила фракция "Слуга народа". В то же время эксперты отметили, что это ответ на сопротивление Тимошенко в вопросах земельной реформы, та же попытка провести референдум, и перипетии в Конституционном суде.

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"Информационно, политически – это удар по Тимошенко. Сейчас есть дело, есть недовольство действиями Тимошенко, почему бы не убить двух зайцев сразу" – с одной стороны, продемонстрируем борьбу с коррупцией, а с другой стороны – сделаем "ответку" Юлии Тимошенко", – считает политолог Владимир Фесенко.

Несмотря на это, пока все имеет вид профилактического предупреждения, а не серьезного удара. Впрочем, это не единственная версия развития событий. Пока до Тимошенко негатив долетает имиджево, она может его избежать в самой сути дела, предположили расследователи.

Этим делом занимались детективы НАБУ, они уже приблизились к Власенко, для того, чтобы его задержать. Но историю перехватила Нацполиция, чтобы Власенко не задержало НАБУ и он не рассказал в чьих интересах он вообще работал,

– сказал Дмитрий Гнап.

Пока Печерский райсуд назначил Андрею Власенко ночной домашний арест с обязательствами. В то же время Министерство экономики будет инициировать создание рабочей группы, чтобы трансформировать ГПЗКУ в прозрачную и эффективную компанию. Впрочем, как именно – неизвестно.