Окончательное решение России будет зависеть от США

Американских дипломатов отправят из Москвы домой уже 31 января 2022 года. Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

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Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответственно. До 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке более 3 лет,

– подчеркнула Захарова.

Она добавила, что других дипломатов отправят в США до 1 июля 2022 года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего ограничения и не пойдет на компромисс.

"Если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, то еще поедут работники в общем количестве, пропорциональном тому, которое объявил Госдепартамент в отношении россиян", – подчеркнула пресс-секретарь МИД России.

Ранее российского дипломата выслали из Северной Македонии

Несколько месяцев назад военного атташе российского посольства выслали из Северной Македонии. О соответствующем решении рассказал министр иностранных дел страны Буяр Османи. Он не раскрыл деталей, но подчеркнул, что МИД принял меры для защиты национальной безопасности.

Министерство получило подтвержденную и задокументированное информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, которая противоречит принципам Венской конвенции. Остальная информация – конфиденциальная.