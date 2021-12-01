Остаточне рішення Росії залежатиме від США

Американських дипломатів відправлять з Москви додому вже 31 січня 2022 року. Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

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Ми розглядаємо американську вимогу саме як висилку і маємо намір реагувати відповідно. До 31 січня 2022 року Росію повинні покинути співробітники посольства США в Москві, які перебувають у відрядженні понад 3 роки,

– наголосила Захарова.

Вона додала, що інших дипломатів відправлять у США до 1 липня 2022 року, якщо Вашингтон не відмовиться від трирічного обмеження і не піде на компроміс.

"Якщо Вашингтон не відмовиться від трирічного правила і не піде на компроміс, то ще поїдуть працівники в загальній кількості, пропорційній тій, яку оголосив Держдепартамент щодо росіян", – підкреслила речниця МЗС Росії.

Раніше російського дипломата вислали з Північної Македонії

Кілька місяців тому військового аташе російського посольства вислали з Північної Македонії. Про відповідне рішення розповів міністр закордонних справ країни Буяр Османі. Він не розкрив деталей, але наголосив, що МЗС вжило заходи для захистів національної безпеки.

Міністерство отримало підтверджену та задокументовану інформацію про поведінку акредитованих іноземних дипломатів, яка суперечить принципам Віденської конвенції. Решта інформації – конфіденційна.