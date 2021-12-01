Разом із тим Путін зауважив, що глава Білого дому Джо Байден вже про свої наміри йти на вибори заявив, і це – правильно. Такі от думки глава Кремля озвучив під час форуму "Росія кличе!"

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Путін начебто й не знає, чи хоче знову бути президентом Росії

Під час форуму "Росія кличе!" Володимир Путін (який, нагадаємо, безроздільно править росіянами з 2000 року) 30 листопада заявив, що поки не вирішив, чи висуватиме свою кандидатуру на виборах глави держави у 2024 році. Хоча, мовляв, це добре, що у нього така можливість є.

Нагадаємо, у Путіна формально дійсно така можливість є, адже: Він протягнув через референдум поправки до конституції Росії, які фактично обнулили його президентські терміни.

І тепер він може знову балотуватися, причому двічі, і засідати в Кремлі аж до 2036 року (у Росії президентські терміни шестирічні).

Робитиму це чи ні, поки я сам для себе ще не вирішив. Але сам факт наявності такого права вже стабілізує внутрішньополітичну ситуацію,

– чомусь вважає Путін.

А проте "скромно" додає, що своє переобрання метою для Росії не вважає.

Тут варто нагадати, що Путін подібні заяви робить не вперше:

Наприклад, 14 жовтня він теж сказав (в інтерв'ю CNBC), що рішення про балотування не прийняв.

І що говорити зараз про вибори зарано, бо, мовляв, такі розмови (щодо можливих наступників кремлівського трону) дестабілізують ситуацію в країні.

Ну а Байден молодець

У тій же розмові на форумі "Росія кличе!" Володимир Путін заявив ще й таке: президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зробив правильно, озвучивши свій намір балотуватися на другий термін.