Вместе с тем Путин отметил, что глава Белого дома Джо Байден уже о своих намерениях идти на выборы заявил, и это правильно. Такие вот мысли глава Кремля озвучил на форуме "Россия зовет!"

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Путин вроде бы и не знает, хочет ли снова быть президентом России

Во время форума "Россия зовет!" Владимир Путин (напомним, безраздельно правящий россиянами с 2000 года ) 30 ноября заявил, что пока не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Хотя, мол, это хорошо, что у него есть такая возможность.

Напомним, у Путина формально действительно такая возможность есть, ведь: Он протянул через референдум поправки к конституции России, которые фактически обнулили его президентские сроки.

И теперь он может снова баллотироваться, причем дважды, и заседать в Кремле вплоть до 2036 года (в России президентские сроки шестилетние).

Буду ли это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но сам факт наличия такого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию,

– почему-то считает Путин.

Однако "скромно" добавляет, что свое переизбрание целью для России не считает.

Тут следует напомнить, что Путин подобные заявления делает не впервые:

К примеру, 14 октября он тоже сказал (в интервью CNBC), что решение о баллотировании не принял.

И что говорить сейчас о выборах рано, потому что, мол, такие разговоры (по поводу возможных преемников кремлевского трона) дестабилизируют ситуацию в стране.

Ну а Байден молодец

В том же разговоре на форуме "Россия зовет!" Владимир Путин заявил еще и следующее: президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поступил правильно, озвучив свое намерение баллотироваться на второй срок.