Ответ Константинополю на действия в отношении Украины: в РПЦ сделали первые шаги

Храм святых Константина и Елены на территории российского генконсульства в Стамбуле начал проводить богослужения. Такие действия являются якобы ответом РПЦ на "многочисленные просьбы" местных верующих, которые не хотели ходить в храмы Константинопольского патриархата из-за действий Варфоломея в отношении Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу отдела внешних церковных связей.

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Так, первую литургию отслужил исполняющий обязанности настоятеля храма священник Георгий Сергеев, назначенный главой РПЦ Кириллом.

Кроме того, действия РПЦ русский иерей Георгий объяснил решением Священного Синода о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Причиной прекращения общения в РПЦ считают "грубое нарушение канонов" о предоставлении автокефалии Украине.

Во время богослужения священнослужители отмечали единства православия. Кроме того, российский иерей Георгий отметил, что русскоязычные православные верующие в Турции теперь будут иметь "опеку" от Московской патриархии. Именно поэтому РПЦ назначила настоятеля и начала регулярные богослужения в историческом русском посольском храме.

Ранее в РПЦ заявляли о направлении священнослужителей в Турцию для опеки над русскоязычными православными верующими на время конфликта с Константинопольским патриархатом. Также Русская православная церковь уже сообщала о своих планах по открытию дополнительных приходов за рубежом.

Как разворачиваются отношения между РПЦ и Константинополем из-за предоставления Томоса Украине?

7 сентября стало известно о том, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Это событие панически раскритиковали в РПЦ, назвав соответствующий шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата". Кроме того, 14 сентября с этой же причине синод РПЦ решил прекратить участие в работе структур под председательством Константинопольского патриархата.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. В РПЦ достаточно ожидаемо на это отреагировали. По словам представителей российской церкви, это является "легализацией раскола" и будет иметь "печальные последствия".



Также представители Русской православной церкви неоднократно пугали, что предоставление Томоса Украине будет сопровождаться кровопролитием и насильственным отъемом их храмов, а в Кремле пообещали "защитить интересы православных".



По словам главы УПЦ КП Филарета, Единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года, а те церкви, которые не присоединятся к ней, должны будут называться "Русская православная церковь в Украине".

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