"У нас нет другого выхода": в РПЦ определились с ответными действиями Константинополю

Русская православная церковь направит священнослужителей в Турцию для опеки над русскоязычными православными верующими на время конфликта с Константинопольским патриархатом.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в интервью одному из пропагандистских телеканалов, пишет ТАСС.

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В РПЦ утверждают, что "у них нет другого выхода".

Сейчас, в ситуации разрыва, у нас не будет другого выхода, кроме как направлять священников Русской православной церкви для пастырской опеки наших верующих,

– сказал российский митрополит.

Иларион также отметил, что в каждом случае будут отдельно определять, на территории каких храмов планируется проводить службы.

"В Турции у Константинопольского патриархата по самым оптимистичным оценкам около 2 тысяч верующих, а русскоязычных людей там десятки тысяч", – добавил он.

По словам Илариона, верующим РПЦ "некуда ходить", потому что в Турции есть только храмы Константинопольского патриархата.

Ранее Русская православная церковь уже сообщала о своих планах по открытию дополнительных приходов за рубежом. Такие просьбы якобы выражают верующие церкви из-за действий Константинопольского патриархата в Украине.

Как разворачиваются отношения между РПЦ и Константинополем из-за предоставления Томаса Украине?

7 сентября стало известно о том, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Это событие панически раскритиковали в РПЦ, назвав соответствующий шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата". Кроме того, 14 сентября по этой же причине синод РПЦ решил прекратить участие в работе структур под председательством Константинопольского патриархата.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. В РПЦ достаточно ожидаемо на это отреагировали. По словам представителей российской церкви, это является "легализацией раскола" и будет иметь "печальные последствия".



Также представители Русской православной церкви неоднократно пугали, что предоставление Томоса Украине будет сопровождаться кровопролитием и насильственным отъемом их храмов, а в Кремле пообещали "защитить интересы православных".



По словам главы УПЦ КП Филарета, Единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года, а те церкви, которые не присоединятся к ней, должны будут называться "Русская православная церковь в Украине".

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