"У нас немає іншого виходу": у РПЦ визначились із діями у відповідь Константинополю
Російська православна церква скерує священнослужителів до Туреччини для опіки над російськомовними православними вірянами на час конфлікту із Константинопольським патріархатом.
Про це заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон в інтерв'ю одному з пропагандистських телеканалів, пише ТАСС.
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У РПЦ стверджують, що "в них немає іншого виходу".
Зараз, в ситуації розриву, у нас не буде іншого виходу, крім як направляти священиків Російської православної церкви для пастирської опіки наших вірян,
– сказав російський митрополит.
Іларіон також наголосив, що у кожному випадку окремо визначатимуть, на території яких храмів планується проводити служби.
"У Туреччині у Константинопольського патріархату за найоптимістичнішими оцінками близько 2 тисяч вірян, а російськомовних людей там десятки тисяч", – додав він.
За словами Іларіона, вірянам РПЦ "нікуди ходити", тому що в Туреччині є лише храми Константинопольського патріархату.
Раніше Російська православна церква вже повідомляла про свої плани щодо відкриття додаткових парафій за кордоном. Такі прохання нібито висловлюють віряни церкви через дії Константинопольського патріархату в Україні.
Як розгортаються взаємини між РПЦ і Константинополем через надання Томосу Україні?7 вересня стало відомо про те, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Цю подію панічно розкритикували в РПЦ, назвавши відповідний крок "вторгненням на канонічну територію Московського патріархату". Крім того, 14 вересня з цієї ж причини синод РПЦ вирішив припинити участь у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату.
11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. У РПЦ досить очікувано на це відреагували. За словами представників російської церкви, це є "легалізацією розколу" та матиме "сумні наслідки".
Також представники Російської православної церкви неодноразово лякали, що надання Томосу Україні супроводжуватиметься кровопролиттям і насильницьким відбиранням їхніх храмів, а в Кремлі пообіцяли "захистити інтереси православних".
За словами очільника УПЦ КП Філарета, Єдину помісну церкву в Україні буде створено до кінця 2018 року, а ті церкви, які не долучаться до неї, повинні будуть називатися "Російська православна церква в Україні".
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