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      УПЦ Московського патріархату не можна перейменувати в РПЦ: речник церкви назвав причину

      61 Читать новость на русском
      Речник УПЦ МП Климент
      Речник УПЦ МП Климент / Фото з вільних мереж

      Статут Української православної церкви Московського патріархату зареєстрований у всіх "вищих органах", тому церква не може бути перейменована у Російську православну церкву.

      Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив речник УПЦ МП Климент.

      24 канал повідомляв, що раніше предстоятель УПЦ КП Філарет повідомив, що Київський патріархат ініціює зміну назви УПЦ МП в РПЦ.

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      Статут Української православної церкви зареєстрований усіма вищими органами, в той час відповідальні були за юридичних осіб в Україні, тим більше релігійних,
      – сказав Климент.

      За його словами, УПЦ МП нібито отримала свою назву ще раніше, ніж держава Україна як незалежна інституція.

      "І сьогодні всі ці розмови про зміну назви виглядають, як клоунада. Всі розуміють, що це неможливо", – резюмував речник УПЦ МП.

      Дивіться відео про історію православної церкви:

       

      Теги: Новини України Релігія РПЦ УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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