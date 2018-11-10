УПЦ Московского патриархата нельзя переименовать в РПЦ: представитель церкви назвал причину

Устав Украинской православной церкви Московского патриархата зарегистрирован во всех "высших органах", поэтому церковь не может быть переименована в Российскую православную церковь.

Об этом в эфире "Громадського радио" заявил пресс-секретарь УПЦ МП Климент.

24 канал сообщал, что ранее предстоятель УПЦ КП Филарет сообщил, что Киевский патриархат инициирует смену названия УПЦ МП в РПЦ.

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Устав Украинской православной церкви зарегистрирован всеми высшими органами, в то время ответственные были за юридических лиц в Украине, тем более религиозных,

– сказал Климент.

По его словам, УПЦ МП якобы получила свое название еще раньше, чем государство Украина как независимое учреждение.

"И сегодня все эти разговоры об изменении названия выглядят, как клоунада. Все понимают, что это невозможно", – резюмировал пресс-секретарь УПЦ МП.

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