Сколько сторонников РПЦ в Украине: в УМЦ МП удивили заявлением

В Московском патриархате заявили, что в Украине якобы насчитывается от 17 до 20 миллионов их прихожан. Поэтому, украинская власть не сможет выгнать сторонников РПЦ из страны.

Об этом сказал руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов, передает ТАСС.

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Анисимов гневно отреагировал на слова Президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям Русской православной церкви нужно покинуть страну.

"Абсурдно гнать церковь, которая родилась здесь (в Киеве – 24 канал) тысячу лет назад, сформировала нашу ментальность, наш народ. Я это все отношу к тотальному невежеству", – возмутился представитель УПЦ МП.

Кроме того, Анисимов не исключает, что заявление Порошенко о том, что РПЦ не место в Украине, может нести под собой "какие-то угрозы".

Однако, он уверен, что украинской власти не удастся изгнать Московский патриархат из-за большого количества сторонников.

К УПЦ МП относят 17-20 миллионов населения. Как они могут всех этих людей выгнать?

– сказал Анисимов.

По его словам, представители власти якобы могут лишь "организовать гонения, шельмование, чем уже занимаются" в отношении представителей Московского патриархата.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

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